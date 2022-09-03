اغلاق باب التصويت في انتخابات زعامة ​حزب المحافظين​ الحاكم في ​بريطانيا​ .

لندن 3 سبتمبر 2022 (وال)- أغلق باب التصويت في انتخابات زعامة ​حزب المحافظين​ الحاكم في ​بريطانيا​، الذي يتنافس فيه وزير الخزانة السابق ​ريشي سوناك​، ووزيرة الخارجية ​ليز تراس​، على خلافة ​بوريس جونسون​ رئيس الوزراء المستقيل.

ومن المقرر أن يعلن اسم الفائز بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء منتصف يوم الإثنين المقبل، على أن يتم تكليفه رسميا كرئيس للوزراء من قبل ​الملكة إليزابيث​ الثانية يوم الثلاثاء .

وتتقدم تراس بفارق كبير على سوناك في استطلاعات الرأي التي جرت على أعضاء حزب المحافظين البالغ مجموع عددهم نحو 160 ألف عضو .