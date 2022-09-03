اغلاق باب التصويت في انتخابات زعامة ​حزب المحافظين​ الحاكم في ​بريطانيا​ .

لندن 3 سبتمبر 2022 (وال)- أغلق باب التصويت في انتخابات زعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، الذي يتنافس فيه وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تراس، على خلافة بوريس جونسون رئيس الوزراء المستقيل.
ومن المقرر أن يعلن اسم الفائز بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء منتصف يوم الإثنين المقبل، على أن يتم تكليفه رسميا كرئيس للوزراء من قبل الملكة إليزابيث الثانية يوم الثلاثاء .
وتتقدم تراس بفارق كبير على سوناك في استطلاعات الرأي التي جرت على أعضاء حزب المحافظين البالغ مجموع عددهم نحو 160 ألف عضو .
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