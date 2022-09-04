الرئاسة التركية : أردوغان يبحث مع بوتين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية .

انقرة 3 سبتمبر 2022 ( وال )- بحث الرئيس التركي ” أردوغان ” مع نظيره الروسي ” بوتين ” العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية .

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينن الرئيسين اليوم السبت ، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية .

وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها شحن الحبوب والتطورات بشأن محطة زاباروجيا النووية.

وقال الرئيس ” أردوغان ” إن تركيا يمكنها أن تلعب دورا “ميسرا” بشأن مسألة محطة زاباروجيا على غرار دورها في اتفاقية الحبوب.

كما أكد الزعيمان المضي قدما بشأن محطة “أق قويو” النووية التركية .

واتفق الزعيمان على مناقشة القضايا المذكورة بالتفصيل إلى جانب قضايا أخرى مدرجة على جدول أعمالهما خلال لقائهما في سمرقند الأوزبكية على هامش مشاركتهما في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون” المقررة منتصف سبتمبر الجاري .

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