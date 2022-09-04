البيت الأبيض يعلن لن تتفاوض علنا بشأن إحياء الاتفاق النووي الايراني .

واشنطن 3 سبتمبر 2022 (وال) – أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة “لن تتفاوض علنا” بشأن إحياء الاتفاق النووي، بينما تتم مراجعة الرد الإيراني على النص المقترح لإحياء الاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، في بيان، أمس الجمعة: “نحن ندرس الرد وننسق مع حلفاءنا في الاتحاد الأوروبي، ولن نتفاوض علنا”.

وأضافت أن “بعض الفجوات أغلقت في الأسابيع الأخيرة ولكن لا تزال هناك فجوات أخرى”، وأكدت “لن يبرم الرئيس (جو بايدن) إلا صفقة يقرر أنها تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة”.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق من يوم الجمعة، استلام رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لإحياء الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة “تلقت رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي”، وأضاف: “نحن ندرسه وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف ليس بناء”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، أن طهران أرسلت ردها على مقترحات الولايات المتحدة على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي.