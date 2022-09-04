اضراب طياري شركة لوفتهانز يؤدي إلى الغاء 800 رحلة جوية .

برلين 3 سبتمبر 2022 (وال) – ادى إضراب نظمه طيارو شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران عن العمل امس ويستمر اليوم السبت إلى إلغاء نحو 800 رحلة جوية، ما أثر في 130 ألف راكب،.

وألغت شركة الطيران الألمانية رحلاتها من فرانكفورت وميونيخ، الجمعة، نتيجة الإضراب. ومن الممكن أيضا أن تلغى أو تؤجل المزيد من الرحلات يومي السبت والأحد، بسبب آثار الإضراب، بحسب الشركة الألمانية.

ويدور نزاع بشأن الأجور بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري “لوفتهانزا”، و”لوفتهانزا كارغو” للشحن، والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف طيار.

وتطالب النقابة بزيادة 5.5 بالمائة في الأجور خلال العام الحالي، إضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتبارا من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور.