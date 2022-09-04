بليحق : أي تصريحات أو بيانات لم تصدر عن هيئة رئاسة المجلس أو المتحدث الرسمي باسمه لا تمثل مجلس النواب.

طبرق 03 سبتمبر 2022م ( وال ) – قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” إن أي تصريحات أو بيانات لا تمثل مجلس النواب إلا إذا كانت صادرة عن هيئة رئاسة المجلس أو المتحدث الرسمي باسمه.

وأكد ” بليحق ” في تصريح له اليوم السبت عدم الاعتداد بأي بيانات أو تصريحات باسم كُتل أو تجمعات إلا إذا كانت متضمنة أسماء النواب الممثلين لها.

كما أوضح بأن أي تصريحات أو بيانات خارج هذا الإطار القانوني لا تمثل إلا من أصدرها، مشيرا إلى قانون القانون رقم 4 لسنة 2014.م واللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب لا توجد كُتل برلمانية وإنما العمل بالنظام الفردي.

وقال ” بليحق” إنه وخلال الفترة القليلة الماضية لوحظ انتشار بيانات بعدد من المؤسسات الإعلامية باسم كُتل برلمانية تشكلت بالمخالفة في ظروف استثنائية ثم انتهت هذه الكُتل وغادرها معظم أعضاءها، ومع ذلك تُنشر تصريحات وبيانات باسم هذه الكُتل دون إعلان أسماء من يمثلهم هذا البيان من السادة النواب ” حسب قوله.

ونبه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب كافة الوسائل الإعلامية عدم تضليل المتابعين والرأي العام وذلك تحقيقاً للمصداقية والشفافية .

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