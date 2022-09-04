بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة : انطلاق أعمال الدورة التدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر بتونس.

طرابلس 03 سبتمبر 2022م (وال) – انطلقت بالعاصمة تونس اعمال الدورة التدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمة الدولية للهجرة.

وتستهدف الدورة التي تستمر يومين عددا من أعضاء فريق الدعم النفسي والاجتماعي ورؤساء الفروع وفقا لما نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك “.

ويتلقى المتدربون خلال الدورة التي يشرف عليها نخبة من الخبراء الدوليين – محاضرات تعريفية عن مفهوم الاتجار بالبشر والإطار القانوني لهذه الظاهرة واوجه الشبه والاختلاف بين تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

كما تتناول الدورة تدريب المستهدفين على كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإجراء المقابلات والبحوث الاجتماعية.

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