المنقوش تبحث مع السفير الإيطالي الاستعدادات للاجتماع الدولي الذي سيعقد في برلين الشهر الجاري

طرابلس 04 سبتمبر 2022 ( وال ) – ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني” أخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تعزيز الاستقرار والسلام بالبلاد .

و ناقش الجانبان المستجدات الأخيرة والاستعدادات التي تم اتخاذها للاجتماع الدولي الذي سينعقد في العاصمة الألمانية ⁧ برلين‬⁩ خلال سبتمبر الجاري .

وأكدت المنقوش خلال هذا الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بطرابلس، على ضرورة تسريع العملية السياسية، وصولاً إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه، في أقرب وقت ممكن، مشددة على رفض أي إجراءات أو أفعال من شأنها تقوض عمل الحكومة تمهيداً لإجراء الانتخابات.

من جهته أعرب سفير الإيطالي عن رغبة بلاده في الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية في ليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة، موضحاً أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام لاستقرار منطقة البحر المتوسط. (وال _ طرابلس)

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