باكستان تناشد المجتمع الدولي للمساعدة في مواجهة الفيضانات

إسلام أباد 04 سبتمبر 2022( وال ) – جددت باكستان مناشدتها للمجتمع الدولي من أجل توفير “استجابة إنسانية هائلة” جراء الفيضانات غير المسبوقة التي خلفت ما لا يقل عن 1265 قتيلا.

ودعا وزير التخطيط الاتحادي بباكستان أحسن إقبال إلى “استجابة إنسانية هائلة لـ 33 مليون شخص” تضرروا من الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات مدمرة.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان السبت أن اجمالي حصيلة ضحايا الفيضانات منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في منتصف يونيو الماضي ارتفعت إلى 1265، بينهم 441 طفلا.

وأصدرت الأمم المتحدة وباكستان مناشدة مشتركة أوائل هذا الأسبوع للحصول على 160 مليون دولار من التمويل الطارئ لمساعدة ملايين الأشخاص المتضررين جراء الفيضانات التي دمرت أكثر من مليون منزل.

ولاقى النداء السابق الذي وجهه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للمساعدة استجابة سريعة من المجتمع الدولي، الذي أرسل طائرات محملة بمواد الإغاثة.

ووفقًا لتقديرات حكومية أولية، تسببت الأمطار والفيضانات في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار.

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