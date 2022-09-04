بليحق ينبه المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية ذات العلاقة بالشأن الليبي الى عدم الاعتداد بأي تصريحات عدا الصادرة عن هيئة رئاسة المجلس أو المتحدث الرسمي باسمه .

طبرق 4 سبتمبر 2022 (وال)- نبه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية والمهتمين والمتابعين والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالشأن الليبي الى عدم الاعتداد بأي تصريحات تصدر عن أي كتلة لا تمثل مجلس النواب الليبي عدا الصادرة عن هيئة رئاسة المجلس أو المتحدث الرسمي باسمه .

وأكد في تصريح صحافي ان أي تصريحات أو بيانات خارج هذا الإطار القانوني لا تمثل إلا من أصدرها ، مشيرا الى أنه بأنه ووفقاً لقانون انتخاب مجلس النواب بالنظام الفردي ووفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2014. و اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس لا توجد كُتل برلمانية وإنما العمل بالنظام الفردي .

واوضح بليحق أنه ومن خلال المتابعة القليلة الماضية لوحظ انتشار بيانات بعدد من المؤسسات الإعلامية باسم كُتل برلمانية تشكلت بالمخالفة في ظروف استثنائية .

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