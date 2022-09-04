عاجل / عبر خارجيتها أمريكا ترحب بتعيين السنغالي ” عبدالله باثيلي “كممثل خاص جديد للأمين العام ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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