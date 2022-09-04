ليبيا نيوز

عاجل / عبر خارجيتها أمريكا ترحب بتعيين السنغالي " عبدالله باثيلي "كممثل خاص جديد للأمين العام ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 عاجل / عبر خارجيتها أمريكا ترحب بتعيين السنغالي ” عبدالله باثيلي “كممثل خاص جديد للأمين العام ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك