أمريكا تعلن دعمها الكامل لباتيلي وتدعو المجتمع الدولي للتعاون معه.

واشنطن 4 سبتمبر 2022م (وال) ـ رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بتعيين عبد الله باتيلي رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت الوزارة في بيان على تقديم الولايات المتحدة الدعم الكامل للمبعوث الأممي، داعية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل وثيق معه.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة تشجع الممثل الخاص باثيلي على إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، لأنها تساعد اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة”.

ودعا البيان جميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية إلى العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات.