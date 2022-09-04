السفارة الليبية في صربيا تستعد لإحياء اليوم الثقافي الليبي – الصربي

طرابلس 04 سبتمبر 2022 (وال)- تستعد السفارة الليبية في صربيا هذه الأيام لإحياء اليوم الثقافي الليبي – الصربي، الذي سيقام يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري بمتحف الفنون الأفريقية بالعاصمة الصربية بلغراد، بهدف توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيزًا لروابط الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين.

هذا وسيتم خلال هذا الاحتفال؛ أحياء ذكرى بداية العلاقات التاريخية بين البلدين عام 1953 م، وللتعريف بالموروث الثقافي الأصيل لدى شعبي البلدين.

كما سيتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية، ومعارض المقتنيات التاريخية والشعبية، بمشاركة الجالية الليبية بجمهورية صربيا. (وال)

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