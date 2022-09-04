رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع السفير الإيطالي لدى ليبيا آخر المستجدات السياسية والأمنية .

طرابلس 04 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا.

ونقل السفير الإيطالي لدى ليبيا، للمنفي ، تحيات رئيس الجمهورية الإيطالية “سيرجيو ماتاريلا”، مقدماً تعازيه باسم الحكومة الإيطالية للضحايا الذين سقطوا في أحداث طرابلس الأخيرة، معبراً عن تقديره لمواقف المجلس الرئاسي المتزنة، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس، والخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.

وال..