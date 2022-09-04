وزارة العمل تشرع في التنسيق لحملة التفتيش العمالي والوظيفي على التعليم الخاص .

طرابلس 4 سبتمبر2022 م ( وال )- شرعت وزارة العمل والتأهيل اليوم الاحد في التنسيق لحملة التفتيش العمالي والوظيفي ، وذلك في إطار تفعيل التفتيش الوظيفي والعمالي على التعليم الخاص .

وفي هذا الصدد عقد فريق إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بالوزارة اجتماع تنسيقي مع مراقبة التعليم طرابلس للبدء في الحملة التفتيشية التي تعتزم الوزارة تنفيذها الأيام القادمة والتي تستهدف تصحيح أوضاع المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من قبل تفتيش العمل والسلامة المهنية والعامة على مستوى طرابلس الكبرى كمرحلة أولى .

وحضر الاجتماع الذي عقد مراقبة التعليم طرابلس المركز رئيس قسم تفتيش العمل “حمدي الرياني” ومفتش العمل “مفتاح الصغير” و مراقب تعليم طرابلس المركز “عبدالرزاق ابوالهول” ومتابع تعليم طرابلس المركز ” يوسف عريبي” ومدير مكتب التعليم الخاص “يوسف رمضان” .

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