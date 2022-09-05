اليابان وبريطانيا تطوران طائرة مقاتلة جديدة .

طوكيو في 04 سبتمبر 2022 ( وال )- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عزمها تطوير نوع جديد من الطائرات المقاتلة بالتعاون مع بريطانيا بحلول 2035.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الأحد، عن وزارة الدفاع اليابانية أنها تجري الترتيبات للعمل مع بريطانيا في تطوير الطائرات المقاتلة الجديدة بشكل مشترك للمساعدة على خفض التكاليف، لأن مواصفات الطائرات التي تشترطها اليابان وبريطانيا متماثلة تقريبا.

وذكرت أن وزارة الدفاع اليابانية خصصت ( 143.2 ) مليار ين (نحو مليار دولار) لتطوير الطائرات الجديدة ضمن ميزانيتها للسنة المالية القادمة.

وأضافت أنها تأمل في البدء في جعل الطائرة الجديدة التي ستحل محل طائرات (F-2) التي تستخدمها قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية جاهزة بحلول عام 2035.

وأشارت الهيئة إلى بدء شركات يابانية وبريطانية كبرى بحوثها في يناير الماضي بشأن تطوير مشترك لمحرك جديد لطائرة مقاتلة ، كما تجري حاليا دراسة ضم إيطاليا كشريك آخر لليابان لأنها تتعاون بالفعل مع بريطانيا في تطوير طائرة مقاتلة.

وكان اليابان وبريطانيا اتفقا بالفعل على وضع خطة بشأن كيفية تعاونهما في تطوير الطائرة الجديدة بحلول نهاية العام. ووضع الجدول الزمني عندما التقى رئيسا وزراء البلدين في مايو الماضي .

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