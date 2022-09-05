ليبيا نيوز

وزيرة الثقافة المجتمعية تطلع على فعاليات مهرجان الخريف بهون .

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الجفرة 04 سبتمبر 2022 م ( وال) – أطلعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية ” مبروكة عثمان توغي ” على برنامج فعاليات الدورة الـ ( 26) لمهرجان الخريف الدولية بهون والجوانب الثقافية من الموروث الشعبي الذي يسهم في ابراز المعالم السياحية بهون .

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الاحد بمدير الدورة ” إمحمد على مازن” بحضور مدير مكتب الثقافة بالجفرة .

  وأوضح مدير الدورة الـ ( 26 ) للمهرجان لوكالة الانباء الليبية بانه قدم الدعوة للوزيرة لحضور فعاليات مهرجان الخريف التي تقرر انطلاقه يوم 27 أكتوبر القادم ، مؤكدا على أهمية التعاون بين وزارة الثقافة وإدارة المهرجان لإثراء المجال الثقافي من خلال الندوات وورش العمل والمحاضرات التثقيفية والمعارض المشتركة والاصبوحات والامسيات الشعرية والقصصية وغيرها .

وحسب ” مازن ” فقد كان اللقاء مناسبة لمناقشة أوضاع المراكز الثقافية بمناطق بلدية الجفرة وكيفية تفعيل دورها للإسهام في تنشيط الحركة الثقافية وكذلك الملاك الوظيفي بمكتب الثقافة بالجفرة والجهات التابعة له .

   ( وال – الجفرة )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك