اللافي يُتابع مع السفير القطري الجهود العربية والدولية لإنهاء الأزمة السياسية وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي

طرابلس 05 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الإثنين بطرابلس، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وتم خلال اللقاء؛ استعراض الجهود العربية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية، وسُبل الوصول إلى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي خلال اللقاء، على أهمية استمرار المسار السلمي لتجاوز الإنسداد السياسي، وتنسيق الجهود لإستكمال التوافق، بشأن ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري، بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل.

بدوره، أشاد السفير القطري بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدًا بما حققه المجلس في ملف المصالحة الوطنية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال