تونس تستضيف (أولمبياد الألكسو) لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي.

تونس 05 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تنطلق في مدينة الحمامات بتونس اليوم الاثنين فعاليات مسابقة أولمبياد حول “تعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي” في دورته الثانية، والذي تعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو'”، بالتعاون مع وزارة التربية التونسية من 5 إلى 8 سبتمبر.

وتقام الفعالية، بحسب بيان منشور على الموقع الالكتروني للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”، تحت شعار ”المجال الرقمي في خدمة البحث العلمي ”، ويحضرها حوالي 100 مشارك من خبراء وتلاميذ متسابقين من حوالي 18 دولة عربية عضوة في المنظمة.

وأشار البيان إلى أن الأولمبياد يندرج في إطار تعزيز قدرات الطفل العربي على التدرب على البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الناشئين في هذا المجال ، ويهدف إلى التعريف بأهمية نشر ثقافة البحث العلمي والاهتمام بالموارد التعليمية، وتشجيع المتعلّمين وتحفيزهم على البحث والابتكار والعمل الجماعي منذ المراحل التعليمية الأولى.

ومن المؤمل وفق وثيقة برنامج الفعالية الوصول إلى “مؤشّرات عربية لقياس جودة التدريس في المؤسسات التعليمية العربية” وتحقيق إضافة نوعية في مجال تأكيد مكانة العلوم وأهمية البحث العلمي في المنظومات التربوية العربية، وتعزيز جــودة أداء النظم التعليميّة في الوطن العربي بشكل موضوعي ودقيق.

الجدير بالذكر، إن هذه المسابقة دورية، وتُعقد مرة كل سنتين بإحدى الدول العربية، ويستهدف الأولمبياد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، من الدارسين بالمــدارس الحكومية أو الخاصة المعترف بها من جهات الاختصاص بكل بلد عربي.

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