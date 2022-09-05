الدبيبة يبحث مع السفير الإيطالي في ليبيا عددًا من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين

طرابلس 05 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم بطرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأكد الدبيبة على أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريقة واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات بإعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها،مشيرًا إلى ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تُبنى العملية الانتخابية على أساسٍ سليم.

وتطرق اللقاء إلى متابعة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حيث شدّد رئيس الحكومة على أهمية الشراكة الاقتصادية الليبية الإيطالية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال