ليبيا نيوز

لجنة من وزارة العمل تناقش بطاقات تصريح العمال والبطاقات المهنية .

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 5 سبتمبر 2022 م ( وال ) –   عقدت اللجنة المعنية بوضع معايير ونماذج حديثة لبطاقات تصريح العمل والبطاقات المهنية التخصصية للعناصر غير الوطنية التابعة لوزارة العمل والتأهيل لحكومة  الوحدة الوطنية اجتماعها  الاول الذي  ناقشت فيه خطة عمل اللجنة لاصدار بطاقات  عمل مهنية حديثة في اطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمالة والعمال .

كما ناقشت اللجنة  في  إطار تنظيم سوق العمل  تطوير هذه البطاقات واصدارها وفق التقنيات العالمية الحديثة التي من خلالها تضمن حماية بيانات المحتوي الداخلي لهذه البطاقة وكذلك الكفاءة والجودة والمتانة لشكلها الخارجي وغير قابلة للتزوير .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك