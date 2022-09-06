لجنة من وزارة العمل تناقش بطاقات تصريح العمال والبطاقات المهنية .

طرابلس 5 سبتمبر 2022 م ( وال ) – عقدت اللجنة المعنية بوضع معايير ونماذج حديثة لبطاقات تصريح العمل والبطاقات المهنية التخصصية للعناصر غير الوطنية التابعة لوزارة العمل والتأهيل لحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الاول الذي ناقشت فيه خطة عمل اللجنة لاصدار بطاقات عمل مهنية حديثة في اطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمالة والعمال .

كما ناقشت اللجنة في إطار تنظيم سوق العمل تطوير هذه البطاقات واصدارها وفق التقنيات العالمية الحديثة التي من خلالها تضمن حماية بيانات المحتوي الداخلي لهذه البطاقة وكذلك الكفاءة والجودة والمتانة لشكلها الخارجي وغير قابلة للتزوير .