ليبيا نيوز

عاجل / وزارة التربية والتعليم تعلن أن نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ( 2021 – 2022) سيكون يوم الخميس المقبل.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  عاجل / وزارة التربية والتعليم تعلن أن نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ( 2021 – 2022) سيكون يوم الخميس المقبل.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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