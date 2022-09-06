عاجل / وزارة التربية والتعليم تعلن أن نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ( 2021 – 2022) سيكون يوم الخميس المقبل.
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وكالة الأنباء الليبية
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