وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يتابع سير العمل بجهاز الشرطة البيئية .

طرابلس 05 سبتمبر 2022م (وال) – تابع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد” مع رئيس جهاز الشرطة البيئية لواء “عبد الرحمن اليسير” سير عمل الجهاز ودوره في الاهتمام بالشكل العام للدولة وبالأخص الجانب البيئي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين التأكيد على الاهتمام بهذا الجهاز ودعمه بالإمكانيات الضرورية التي تمكنه من أداء أعماله على أكمل وجه.

وشدد الوكيل على ضرورة متابعة جهاز الشرطة البيئية لجميع الانتهاكات البيئية الحاصلة ببعض المناطق داخل البلديات، منوها على ضرورة التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المختلفة لضمان سير العمل الأمني وفرض الأمن البيئي.

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