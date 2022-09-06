ليبيا نيوز

لجان الازمة بجالو تصرف بطاقات لتعبئة الوقود للحد من ظاهرة التهريب .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جالو 05 سبتمبر 2022م (وال) – أعلنت لجان الازمة ببلدية جالو عن صرف كروت السيارات الخاصة التي تتزود بالوقود من محطات المدينة .

وأفاد ” عبد الوهاب محمد” احد مشرفي اللجان والتوزيع ان هذه الخطوة تجبر أصحاب السيارات ان لا يتزودوا من محطات البنزين أكثر من مرة واحدة كل خمسة أيام حيث يلزم اظهار البطاقة وعليها تاريخ آخر يوم لتعبئة الوقود .

وكشف عبد الوهاب في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية بجالو أن التنسيق جاء مع مدراء المحطات ومديرية الامن جالو في وقت تشهد فيه المنطقة نقص حاد في البنزين والديزل.

..(وال- جالو)..

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وكالة الأنباء الليبية

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