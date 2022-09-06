اجتماع مشترك بين مكتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاشية والمجلس البلدي للبلدية .

المشاشية 5 سبتمبر 2022 (وال)- عقد بمقر المجلس البلدي المشاسية اجتماعا مشتركا بين مكتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاشية والمجلس البلدي للبلدية ضم مدير مكتب الهيئة بالمشاشية وعميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس ومدراء الإدارات بالمجلس ورؤساء الأقسام بمكتب الهيئة بالمشاشية

و تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنوذ والمواضيع التي تتعلق بمتابعة سير العمل المؤسسي للقطاعات و المؤسسات بالبلدية و كذلك عرض ملاحظات أقسام مكتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاشية التى تتعلق بترسيخ وتعزيز ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد بمختلف المؤسسات ببلدية المشاشية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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