مؤسسة النفط تبحث مع شركة الهروج زيادة إنتاج حقلي الغاني وآمال .

طرابلس 6 سبتمبر 2022 (وال)- بحثت المؤسسة الوطنية للنفط الموقف التنفيذي للبرامج المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية في حقلي الغاني وآمال، ومناقشة الصعوبات التي تواجه شركة الهروج للعمليات النفطية في تنفيذها، بالإضافة إلى ملف تحسين السعة التخزينية في ميناء رأس لانوف.

وحسب المكتب الاعلامي للمؤسسة فقد تم خلال الاجتماع الفني استعراض أنشطة إدارات الشركة المختلفة للعام 2022، فيما يخص الصحة و السلامة والبيئة، والإنتاج والتطوير الاحتياطي .

ونوقش في الاجتماع كذلك خطط زيادة الإنتاج والاحتياطي النفطي، والبرامج والمشـاريع المستهدفه لعام 2023، إضافـة الى توقعات الإنتاج المستقبلية للعشر سنوات القادمة وفق خطة الشركة لرفع معدلات إنتاجها.

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