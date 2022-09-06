نجلاء المنقوش تستعرض مع نظيريها المغربي والأردني جدول أعمال المؤتمر الوزاري

القاهرة 06 سبتمبر 2022 (وال)- ألتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء، نظيريها المغربي ناصر بوريطة والأردني أيمن الصفدي، على هامش أعمال الدورة الـ(158) لمجلس جامعة الدول العربية‬ على المستوى الوزاري التي تنعقد بمقر الأمانة العامة.

هذا وتناول اللقاء جدول أعمال المؤتمر الوزاري، وآخر مستجدات الأوضاع وتطورات قضايا المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُعزز المصالح المشتركة، وبحث العلاقات الثنائية وسُبل تنميتها وتعزيزها. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال