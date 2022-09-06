وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تترأس أعمال الدورة العادية الـ (158) لمجلس جامعة الدول العربية

القاهرة 06 سبتمبر 2022 (وال)- ترأست وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش – رئيس الدورة العادية الـ (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء،اجتماعات الدورة التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك – فقد تسلمت دولة ليبيا لمدة ستة أشهر المقبلة رئاسة المجلس الوزاري من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بصفتها رئيسًا للدورة السابقة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ (158) لمجلس جامعة الدول العربية.

وتُناقش اجتماعات هذه الدورة؛ البنود الرئيسية المُدرجة على جدول الأعمال، والقرارات للمجلس الوزاري والتي بدأت ببند دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تضمنه من البنود المدرجة الأخرى من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة العربية والإقليمية والدولية، كما تم بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى. (وال) إ م

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