مصرف ليبيا المركزي : بيانات الانفاق – المرتبات ( 24.4 ) مليار دينار، إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) ( 5.3 ) مليار دينار، والباب الثالث ( التنمية) ( 235 ) مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) ( 11.9 ) مليار دينار .

طرابلس 6 سبتمبر 2022 (وال)- أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 56.9 مليار دينار، وبلغ إيراد الإتاوات النفطية 8.4 مليار دينار، وبلغت الإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 715 مليون دينار.

وحول ايرادات الجهات الخدمية اوضح المصرف ان إيراد الجمارك 59 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 115 مليونًا، وإيرادات أخرى 544 مليونًا .

أما فيما يتعلق بالانفاق اظهرت بيانات المصرف ان الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) بلغ 24.4 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 5.3 مليار دينار، والباب الثالث (التنمية) 235 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) 11.9 مليار دينار .

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