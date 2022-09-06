المشري; الاتراك رؤيتهم للحل في ليبيا يكون عبر الحوار ، وليس بالعنف واستخدام لغة السلاح .

طرابلس 6 سبتمبر 2022م ( وال ) – أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري” أعضاء المجلس على نتائج زيارته الأخيرة إلى تركيا ، حيث التقى خلالها عددا من المسؤولين الأتراك، منهم وزير الخارجية ووزير الدفاع .

جاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى برئاسة ” المشري ” ونائبيه أمس الاثنين بمقر المجلس بطرابلس تناولت آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد من بينها الاشتباكات الأخيرة التي شهدها العاصمة والتي طالب الرئيس بالتحقيق فيها .

وأوضح ” المشري” في احاطته للمجلس عن زيارته لتركيا أن الاتراك رؤيتهم للحلّ في ليبيا بأنّه لا يمكن أن يكون إلاّ بالحوار بعيدا عن استخدام لغة العنف والسّلاح، وضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بصورة عاجلة.

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