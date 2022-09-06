الخارجية السودانية: سنُواصل إجلاء رعايانا الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا

طرابلس 06 سبتمبر 2022 (وال)- أكدت وزارة الخارجية السودانية؛ مواصلة جهودها لإجلاء كل مواطنيها الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا، عبر تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والجهات ذات الصلة الأخرى.

وقالت الوزارة – في بيان لها – إنه من المقرر وصول طائرة من العاصمة طرابلس مساء اليوم الثلاثاء؛ على متنها (165) مواطنًا سودانيًا من الراغبين في العودة طوعيًا من ليبيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية عبر موقعها الإلكتروني.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية أنها نظمت حوالي (6) رحلات عودة طوعية من طرابلس منذ مطلع هذا العام، في إطار برنامج العودة الطوعية حيث عاد ما يفوق ألف مواطن سوداني.(وال)

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