الجرندي يؤكد للمنقوش دعم تونس لرئاسة دولة لـيبيا لمجلس جامعة الدول العربية لأعمال الدورة العادية(158) .

القاهرة 6 سبتمبر 2022 م ( وال ) – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش ” أمس الاثنين بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج” عثمان الجرندي” وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(158) لمجلس #جامعة_الدول_العربية‬⁩ على المستوى الوزاري والتي ستنعقد غداً في مقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة دولة ⁧‫ليبيا‬⁩

وحسب الموقع الرسمي لوازرة الخارجية بالفيسبوك تناول اللقاء مستجدات الأوضاع وتطورات قضايا المنطقة العربية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتوحيد المواقف إزاء مختلف التحديات الراهنة التي تواجهها الدول العربية بما يعزز المصالح المشتركة، و يخدم تعزيز التعاون العربي المشترك.

وفى الختام عبر وزير الخارجية التونسي عن تهانيه للمنقوش لكونها أول وزيرة خارجية عربية “امرأة” ستتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري، مؤكداً دعم بلاده الكامل لرئاسة دولة لـيبيا لمجلس جامعة الدول العربية. لأعمال الدورة العادية(158) .

….( وال )….