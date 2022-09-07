خلال اجتماعها بمجلس اعيان الجبل : وزيرة الثقافة تدعوا إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصلحة الوطنية .

طرابلس 06 سبتمبر 2022م ( وال ) – دعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية ” مبروكة توغي ” كافة المثقفين والإعلاميين إلى التوحد والتكاثف لإنتاج خطاب مسؤول يدعوا إلى المصالحة الوطنية في البلاد .

جاء ذلك في كلمة القتها خلال اجتماع مجلس أعيان الجبل للمصالحة الذي عقد أمس الاثنين بقاعة بلد الطيوب بديوان الوزارة، تحت إشراف ورعاية مجلس التواصل والتوافق الوطني الليبي بوزارة الثقافة.

وقالت إن وزارة الثقافة هي الأخرى معنية بالمصالحة الوطنية من خلال التواصل على مستوى العمل الجمعي والمجتمع المدني لتحقيق هذا الملف.

كما طالبت الوزيرة في كلمتها بضرورة انتهاج خطوات عملية لتحقيق خطاب جديد يدعوا إلى السلام والمودة والعمل المشترك وينبذ أي خطابات تسعى للكراهية.

وقالت إن هذه الخطوات تتم على مستوى البلديات وذلك من خلال تشكيل لجان للمصالحة تشارك فيها كل الجهات حتى يتم تهيئة الرأي العام الى تجاوز ما فات والتطلع الى المستقبل.

كما دعت ” توغي ” الى ضرورة تنظيم وعقد العديد من الندوات داخل كل بلدية لترسيخ ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية بين أبناء الوطن.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس التواصل والتوافق الوطني الليبي المهندس ” علي مهلهل “حرص وزارة الثقافة ودعمها للمصالحة الوطنية من خلال مشروع وطني يؤسس لمرحلة التواصل والتوافق والمصالحة

ودعا المشاركون في الاجتماع الى التعجيل بقيام انتخابات تشريعية وإطلاق حوار وطني والتواصل مع الجهات ذات العلاقة من خلال مجلس التواصل والتوافق الوطني الليبي.

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