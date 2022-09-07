الخارجية السودانية: سنواصل اجلاء رعايانا الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا.

طرابلس 06 سبتمبر 2022م ( وال ) – أكدت وزارة الخارجية السودانية مواصلة جهودها لإجلاء كل مواطنيها الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا وذلك عبر تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والجهات ذات الصلة الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أنه من المقرر وصول طائرة من العاصمة طرابلس مساء اليوم الثلاثاء على متنها (165) مواطناً سودانياً من الراغبين في العودة طوعياً من ليبيا وذلك وفقا لما نشرته وكالة الانباء السودانية عبر موقعها الالكتروني.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية أنها نظمت حوالي (6) رحلات عودة طوعية من طرابلس منذ مطلع هذا العام في إطار برنامج العودة الطوعية حيث عاد ما يفوق ألف مواطن سوداني.

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