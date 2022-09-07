القائمة بأعمال السفارة الألمانية تكشف عن قرب إعادة افتتاح سفارة بلادها في ليبيا .

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء 07/ 09 / 2022 وخلال اليو
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية يبحث مع السفير التركي التعاون في تنفيذ مشاريع قطاع المواصلات.
تم النشر منذُ 53 دقيقة
وزير النفط يبحث مع القائم بأعمال سفارة ألمانيا لدى ليبيا عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا .
تم النشر منذُ ساعتين
الخارجية السودانية: سنواصل اجلاء رعايانا الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا.
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك