استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس

طوباس 7-سبتمبر -2022 م ( وال ) – استشهد صباح اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ، إن الشاب” يونس تايه،” (21 عاماً) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، اطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عدي التايه، ومعن أمين الغول (22 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، فيما اقتحمت منزل الأسير المحرر يوسف التايه ولم يكن متواجدا في المنزل.

وأعلنت فصائل العمل الوطني إضرابا شاملا وحدادا في محافظة طوباس على روح الشهيد تايه، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .