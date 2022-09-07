أبو الغيط : اتفاق نهائي على عقد القمة العربية القادمة في الجزائر.

القاهرة 7 سبتمبر 2022م ( وال ) – أعلنت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها القادمة في الجزائر .

جاء ذلك بحسب ما ذكره الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة في ختام اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ158، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال ” أبو الغيط” إنه “تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الثلاثاء، على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر في 1 و2 نوفمبر المقبل”.

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