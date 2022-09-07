السفير ” نورلاند” يُهنئ ليبيا على توليها رئاسة جامعة الدول العربية ويدعو الجميع للتحرك نحو الانتخابات في أقرب وقت

طرابلس 07 سبتمبر 2022 (وال)- هنأ سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ليبيا على توليها رئاسة جامعة الدول العربية التي تُواصل لعب دور مهم في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد حسب تعبيره.

وأضاف نورلاند في – تغريدتين نشرتهما اليوم الأربعاء السفارة الأمريكية عبر موقعها بتو يتر – قائلا إنه ” عقب الاشتباكات الأخيرة على وجه الخصوص، بدا من الواضح أنّ الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، ويتعين على جميع الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية التحرّك نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن”. (وال)

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