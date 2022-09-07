وزير التربية والتعليم يٌناقش مع المستشار الثقافي بالسفارة الفرنسية إطلاق دورات تدريبية لحملة اللغة الفرنسية

طرابلس 07 سبتمبر 2022 (وال)- عقد وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مُستشار التعاون الثقافي بسفارة جُمهورية فرنسا لدى ليبيا لوران جيلار.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون المُراقبات، ومُدير مكتب التعاون الدولي، مناقشة جوانب التعاون المُشترك بين البلدين، إضافة إلى إطلاق دورات تدريبية لحملة اللغة الفرنسية، لتدريبهم طرق تدريس اللغة؛ بما يتماشى مع جُهُود الوزارة في إدراج اللغة الفرنسية كلغة اِختيارية في مرحلة التعليم الثانوي.

وعبّر وزير التربية والتعليم عن سعادته بِجُهُود السفارة الفرنسية لدى ليبيا، وتعاونها في دعم جُهُود الوزارة لتدريس اللغة الفرنسية اعتبارًا من العام الدراسي المُقبل. (وال)

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