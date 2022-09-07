المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في إبطال حجوزات مجموعة الخرافي في فرنسا

طرابلس 07 سبتمبر 2022 (وال)- حققت المؤسسة الليبية للاستثمار انتصارًا قضائيًا جديدًا، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر اليوم الأربعاء؛ ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا.

وأفاد بيان للمؤسسة أنه بهذا الحكم الصادر من أعلى محكمة فرنسية والذي يعتبر الأكبر في تاريخها؛ قطعت المؤسسة الطريق أمام محاولات مجموعة الخرافي لإستخدام أموال المؤسسة لتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد على مليار دولار أمريكي، حيث أيدت المحكمة الحجج والدفوعات القانونية المقدمة من المؤسسية.

وأكدت المؤسسة أن هذا الانتصار يُضاف إلى سجل الانتصارات القضائية التي حققتها المؤسسة الليبية للاستثمار، والذي يعكس نجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بمسار حماية الأصول، لتؤكد بأنها تتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، وترفض المؤسسة أي محاولات للمساس بأصولها، وأنها حريصة على حمايتها بإعتبارها صندوق الثروة السيادي للأجيال القادمة.

وشددت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيانها على استمرار جهودها، من خلال فريقها القانوني وبرئاسة الدكتور علي محمود حسن في التصدي لمحاولات مجموعة الخرافي لتنفيذ حكمها التحكيمي على أصول المؤسسة والجهات التابعة لها حول العالم. (وال)

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