المنتخب السوداني للشباب يصل بنغازي للدخول في معسكر تحضيري

يصل

بنغازي 7 سبتمبر 2022 م ( وال ) – وصل مطار بنينا بنغازي المنتخب السوداني للشباب للدخول في معسكر تحضيري واجراء مقابلات ودية استعدادية مع منتخبنا الوطني للشباب في اطار التعاون بين الاتحادين

وذكر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لكرة القدم ” هاشم محمد : “أن المنتخب السوداني للشباب سيجري مباراتين وديتين امام منتخبنا يومي 9 و11 من هذا الشهر”.

من جانب آخر، يواصل منتخبنا تحضيراته بمعسكره الداخلي في بنغازي، تحت إشراف المدرب عياد القاضي ومساعده محمد الشيباني حتى العاشر من الشهر الجاري، ومن ثم سيغادر إلى مصر للمشاركة في التصفيات الأفريقية.

ويخوض المنتخب الليبي منافسات المجموعة الأولى لمنطقة شمال أفريقيا إلى جانب كل من المغرب والجزائر وتونس.

وستجرى التصفيات على شكل بطولة مصغرة بمدينة السويس، من 3 جولات، ويترشح صاحب المركز الأول للبطولة.