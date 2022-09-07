ليبيا نيوز

اِختِتَام اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2022م، .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  07 سبتمبر 2022م  ( وال ) – – اختتمت اليوم الأربعاء الامتحانات النّهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2022م، بإجراء طلاب القسم الأدبي اِمتحانهم في مادة علم النفس، وطلاب القسم الديني اِمتحانهم في مادة الصرف   .

وتقدم  لإجراء هذه  الامتحانات ( 112956 ) طالباً وطالبة  في (  8626  )  لجنة  مُوزّعة على  (  7744   ) قاعة امتحانيه في أرجاء البلاد كافة  ’وخضعت الامتحانات  لمُتابعة من ( 2064  ) مُراقب، و   ( 15488 ) مُلاحظ، فضلاً عن (  727  ) اِختصاصي اِجتماعي ومُرشد نفسي، إضافة إلى تواجد 3635 فرد أمن تابعين للوزارة  .

 (وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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