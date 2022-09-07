اِختِتَام اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2022م، .

طرابلس 07 سبتمبر 2022م ( وال ) – – اختتمت اليوم الأربعاء الامتحانات النّهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2022م، بإجراء طلاب القسم الأدبي اِمتحانهم في مادة علم النفس، وطلاب القسم الديني اِمتحانهم في مادة الصرف .

وتقدم لإجراء هذه الامتحانات ( 112956 ) طالباً وطالبة في ( 8626 ) لجنة مُوزّعة على ( 7744 ) قاعة امتحانيه في أرجاء البلاد كافة ’وخضعت الامتحانات لمُتابعة من ( 2064 ) مُراقب، و ( 15488 ) مُلاحظ، فضلاً عن ( 727 ) اِختصاصي اِجتماعي ومُرشد نفسي، إضافة إلى تواجد 3635 فرد أمن تابعين للوزارة .

(وال)