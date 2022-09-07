طرابلس 7 سبتمبر 2022 م ( وال ) – اصدر المركز الوطني لمكافحة الامراض نشرة علمية توعوية عن الإسعافات الأولية في حالة الاختناق بجسم غريب خاصة لدى الاطفال .

وجاء في النشرة أن الاختناق يحدث عند دخول جسم غريب إلى الحلق أو القصبة الهوائية مؤديًا إلى سد مجرى الهواء. وغالبًا ما تكون قطعة من الطعام عند البالغين والاجسام الصغيرة عند الأطفال.

-الإشارة المستخدمة للتعبير عن الاختناق هي- لف اليدين حول الحلق – عدم القدرة على الحديث – صعوبة التنفس- أصوات صفير عند محاولة التنفس – السعال

– تغير لون البشرة والشفتين والأظافر إلى الأزرق أو إلى لون داكن – فقدان الوعي

إذا كان الشخص قادرًا على السعال بقوة، فينبغي أن يستمر في السعال حتى خروج الجسم الغريب .اما في حال كان الشخص مختنقًا ولا يمكنه الحديث أو البكاء أو السعال بقوة، اتبع الطريقة التالية لتقديم الإسعافات الأولية :

– قف جانبًا وراء الشخص المختنق مباشرة واضرب بشدة خمس ضربات على ظهره بأسفل راحة يدك.

– قف وراء المصاب ولف ذراعيك حول خصره

– ضع إحدى قدميك أمام الأخرى لتحقيق التوازن والثبات وأمِل الشخص إلى الأمام قليلاً.

– ضع قبضة يدك على بطن المصاب فوق السرة وضع يدك الثانية فوقها

– اضغط بقوة للداخل وأعلى بطن المصاب كما لو كنت تحاول رفع الشخص إلى أعلى – اضغط خمسة مرات مع التكرار حتى يخرج الجسم الغريب

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