ليبيا نيوز

البنتاغون يعلن ان كاميرات كانت موجودة على زورقين مُسيرين أمريكيين استولت عليهما إيران .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

واشنطن 7 سبتمبر 2022 (وال) _ – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الثلاثاء، إن كاميرات كانت موجودة على زورقين مُسيرين أمريكيين استولت عليهما إيران في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، فقدوا عند إعادة إيران الزورقين إلى البحرية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحفيين، بأن “الكاميرات غير سرية، وغير حساسة ومتاحة، مضيفا أنه “لا توجد مخاوف خاصة لأن هذه لم تكن معدات حساسة”.

وأوضح “أستطيع أن أؤكد أن الكاميرات كانت مفقودة، وفيما يتعلق بما حدث لهم على وجه التحديد، ليس لدي هذه المعلومات، لذا لا يمكنني تأكيد أن إيران أخذتهم”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون: “ندعو الإيرانيين إلى ممارسة الملاحة البحرية الجيدة ومراعاة القواعد والأعراف الدولية”.

وكانت البحرية الإيرانية احتجزت الزورقين في المياه الدولية بالبحر الأحمر الأسبوع الماضي .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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