نادي تشلسي يعلن اقالة المدير الفني توماس توخيل من منصبه .

لندن 7 سبتمبر 2022 (وال) – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي،اليوم الأربعاء، إقالة المدير الفني توماس توخيل من منصبه، عقب الخسارة الّتي تعرّض لها الفريق من أمام دينامو زغرب الكرواتي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وأصدر نادي تشيلسي بياناً رسمياً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن من خلاله انفصاله عن توماس توخيل، وموجّهاً الشكر للمدرب الألماني وكادره المساعد.

وأكد النادي خلال بيانه أن طاقم تدريبي مؤقت سيتولى تدريب “البلوز” تحضيراً للمباراة المقبلة، على أن يتمّ تعيين كادر فني جديد في أسرع وقت.

وكان تشيلسي، تحت قيادة توخيل، قد تعرّض لخسارة صادمة من نادي دينامو زغرب الكرواتي، في أولى جولات مسابقة “التشامبيونزليغ”، مما دفع الإدارة لاتخاذ قرار إقالته.