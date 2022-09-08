اللافي : المصالحة الوطنية ركيزة أساسية لبناء الدولة والعبور بها نحو الاستقرار.

طرابلس 07 سبتمبر 2022م ( وال ) – أكد النائب بالمجلس الرئاسي ” عبدالله اللافي ” استمرار جهود المجلس في تحقيق مشروع المصالحة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الدولة والعبور بها نحو الاستقرار .

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الرئاسي ومجلس التخطيط الوطني اليوم الأربعاء حول المصالحة وسبل تعزيز المشاركة المحلية بها.

وأشار ” اللافي ” إلى أهمية تنوع المشاركة من كل أطياف الشعب الليبي، لضمان نجاح هذا المشروع الذي يقوده ويملكه الليبيون أنفسهم.

كما أثنى على المبادرات المجتمعية المتنوعة، التي قدمت للمجلس الرئاسي من كافة ربوع ليبيا، محيياً أصحاب كل هذه المبادرات.

وكانت حلقة النقاش المنعقدة اليوم، بمقر مجلس التخطيط الوطني، ضمن سلسلة من ورش العمل، التي أقيمت بمشاركة عدد من الخبراء، والأكاديميين من عدة جامعات، ونشطاء المجتمع المدني، قدموا خلالها ملاحظات وتوصيات، تتمحور حول الرؤية التي أطلقها المجلس الرئاسي، خلال شهر يونيو الماضي لمشروع المصالحة الوطنية.

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