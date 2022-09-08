الحرس البلدي ببنغازي لـ (وال) : ضبط ( 7,426 ) صندوق كبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري .

بنغازي 07 سبتمبر 2022 م (وال) – تمكنت دوريات جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي بالتعاون مع جهاز الظواهر السلبية من ضبط ( 7,426 ) صندوق كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك البشري ، كانت مجهزة للبيع في الأسواق بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وأفاد رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي “محمد العبيدي ” في تصريح لوكالة الانباء الليبية أنه بعد ورود معلومات للجهاز تفيد بقيام صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة القوارشة، بتخزين كميات كبيرة من الكبدة المجمدة داخل الثلاجة مجهولة المصدر وبدون بيانات ، وبعد اجراء التحريات بحضور الرقابة علي الأغذية تبين أن الكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و يوجد بها تغيرات من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير مركز الرقابة علي الأغذية.

وأوضح أن القوة أمنية، ضبطت المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية التي كانت تحتوي على ( 7,426 ) من “الكبدة مستوردة” ، وكذلك ضبط كل من تعاون معه من مخلصي الجمارك واحالتهم للتحقيق المركزي لاتخاذ كافة الإجراءات بالاستدلال بالواقعة واحالتهم للنيابة العامة.

وأشار إلى أن رئيس النيابة العامة أمر فور صدور نتائج التحليل والتي تفيد بعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي ، بإحالة الموقوفين لسجن الكويفية وبنقل كافة الكمية المقدرة بحمولة ( 8 ) شاحنات كبير اللي مكب قنفوذة والتخلص منها بالطرق الصحية .

(وال)