خاص (وال) : استحداث قسم الفنون التشكيلية والرسم بمنظمة براح للثقافة والفنون .

بنغازي 08 سبتمبر 2022 م (وال) – أعلن رئيس قسم الرسم والفنون التشكيلية بمنظمة براح للفنون والثقافة في مدينة بنغازي ” ناصر البراني” بأنه تم مؤخرا استحداث قسم خاص بالرسم والنحت والفنون التشكيلية ضمن مكونات منظمة براح للفنون والثقافة .

وأوضح ” البراني ” في تصريح لوكالة الانباء الليبية ان مجموعة من الفنانين في مجال النحت والرسم وتشكيل اللوحات الخاصة بفن الفسيفساء كانوا يمارسون هذا الفن كهواية بشكل جماعي ،ولم يكونوا تحت إدارة وتنظيم مؤسسة براح ولكن بعد ذلك قمنا بنقل لوحات الفنانين الى المنظمة والواقعة بميدان الشجرة بمنطقة وسط البلاد .

وأكد البراني الذي – استلم رئاسة القسم _ أن الجهود الان قائمة من اجل وضع القواعد الأساسية لجعل هذا القسم يعمل بشكل اكثر فاعلية ونظام ، مبينا ان هناك عدد لابأس به من هواة الرسم والنحت وكافة الفنون التشكيلية اقبلوا نحو القسم حديث التأسيس بالمنظمة من اجل ممارسة هذه الهواية تحت مظلة منظمة براح للفنون والثقافة

وأشار ” البراني ” في تصريحه لـ (وال) إلى ان منظمة براح كانت لها تجربة سابقة في هذا الفن مع نادي ” عوض اعبيدة” والذي له عناية في الفنون التشكيلية والرسم والنحت ، مشددا على ان القسم سيكون له دور فعال في هذه المنظمة بعد وضع اساسيات وقواعد العمل الفني لهذه الفنون

(وال)