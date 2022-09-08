الكوني يُناقش مع المبعوث الفرنسي لليبيا جهود المجلس لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية

طرابلس 08 سبتمبر2022 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الخميس، المبعوث الفرنسي لليبيا بول سولير، الذي نقل تحيات الرئيس الفرنسي ماكرون للمجلس الرئاسي، وتأكيد الدعم الفرنسي للمجلس في جهوده لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

وتناول اللقاء الذي حضرته سفيرة فرنسا بياتريس لوفرابير، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود التي يبدلها المجلس الرئاسي لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستوري، ترضى بنتائجها كافة الأطراف.

وعبر الكوني عن أمله في أن يكون لفرنسا دورًا بارزًا لحل الأزمة الليبية خلال ترأسها للاتحاد الأوروبي، وتسلمها رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال الشهر القادم.

وجدد المبعوث الفرنسي موقف بلاده الثابت لدعم الجهود الليبية لبلورة الحل الأمثل لإشكاليات المرحلة، وفق رؤية ليبية، وسيادة كاملة لليبيين على زمام أمورهم.

وأشاد المبعوث الفرنسي بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5″، مؤكدًا على الدور الرئيسي للمجلس الرئاسي في نجاح هذه الخطوات. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال