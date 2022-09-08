وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021 2022 .

طرابلس 8 سبتمبر 2022(وال)-اِعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” ومدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” اليوم الخميس نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2021 – 2022 بنسبة نجاح بلغت ( 64.15% )

وبلغ عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام 169140 تلميذ وتلميذة، نجح منهم ( 108484)، وتحصل ( 26805 ) على تقدير ممتاز و( 91242 ) على تقدير جيد جداً، و( 32449) على تقدير جيّد، فيما بلغ عدد من لهم دور ثاني ( 60614).

و بلغت نسبة النّجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (التعليم الديني) 73.68%

وقدّم وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف” في كلمته أثناء مراسم الاعتماد أطيب التّهاني للطلبة الناجحين، مُتمنِّياً للطلبة الذين لهم دور ثاني، بذل المزيد من الجُهد والعطاء ليحققوا النّجاح خِلال الدور الثاني.

من جهته ، ثمّن مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” دور لجان المُراقبة، والامتحانات، وموظفو المركز الدين تكفلو بعملية نقل وتوزيع وإحضار أوراق الإجابة من اللجان الامتحانية في كافة مدن، ومناطق ليبيا ’ موضحا بأن الأسئلة التي ورد بها أخطأ قد منحت الدرجة الكاملة للطالب .

واستعرض “مسعود ” نسب كل المواد التي امتحن فيها التلاميذ مبينا الفروق بينها وبين السنوات السابقة ’مُضيفاً أنه بإمكان الطلّاب معرفة نتائجهم عبر الرابط الخاص بمنظومة الامتحانات .

(وال)