مصرف ليبيا المركزي يرسل 40 مليون لفروع مصرف الجمهورية الجبل الغربي .

غريان 08 سبتمبر 2022م ( وال ) – ارسل مصرف ليبيا المركزي شحنة مالية لقسم اصدار غريان بقيمة 40 مليون ليتم توزيعها على فروع مصرف الجمهورية الجبل الغربي .

وخصص من هذه الشحنة ، 7 مليون لفرع مصرف الجمهورية غريان و 5 مليون لفرع مصرف الجمهورية الاصابعة و4 مليون لفرع الجمهورية الإسلامي غريان و4 مليون فرع الشقيقة و4 مليون فرع ابوزيان و4 مليون فرع نسمة و3 مليون فرع القريات و3 مليون فرع الشويرف و3 مليون فرع مزدة و3 مليون فرع القواسم .

وجاءت هذه الشحنة ضمن خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة

.. ( وال غريان ) ..